Медведчук предрек скорый отказ Запада от поддержки Киева

Он напомнил, что Евросоюз отказывал Украине в членстве по причине коррупции в стране. Политик обратил внимание, что на Западе вновь звучат заявления о финансовых преступлениях в стране.

«Украине опять чего-то традиционно не дадут. Скорее всего, финансовую и военную помощь будут сокращать», - полагает Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил намерение вернуть в собственность государства часть имущества олигархов, передает «Радиоточка НСН».

