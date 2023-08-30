Медведчук предрек скорый отказ Запада от поддержки Киева
Страны Запада в скором времени прекратят финансовую и военную поддержку Украины. Об этом написал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».
Он напомнил, что Евросоюз отказывал Украине в членстве по причине коррупции в стране. Политик обратил внимание, что на Западе вновь звучат заявления о финансовых преступлениях в стране.
«Украине опять чего-то традиционно не дадут. Скорее всего, финансовую и военную помощь будут сокращать», - полагает Медведчук.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил намерение вернуть в собственность государства часть имущества олигархов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru