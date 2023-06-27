Суд на Украине арестовал имущество жены Медведчука
Бориспольский городской районный суд арестовал имущество жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Речь идёт о земельных участках лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектара, а также о базе охоты и спортивно-любительской ловли.
«Стоимость имущества составляет более 303 млн гривен (более 8 млн долларов - прим. НСН)», - уточнили в ведомстве.
Ранее на Украине арестовали акции электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени Кузьмина в Запорожской области (6,8%), которыми, как указали в СБУ, Марченко владеет ими через три офшорные компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru