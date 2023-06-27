Суд на Украине арестовал имущество жены Медведчука

Речь идёт о земельных участках лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектара, а также о базе охоты и спортивно-любительской ловли.

«Стоимость имущества составляет более 303 млн гривен (более 8 млн долларов - прим. НСН)», - уточнили в ведомстве.

Ранее на Украине арестовали акции электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени Кузьмина в Запорожской области (6,8%), которыми, как указали в СБУ, Марченко владеет ими через три офшорные компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

