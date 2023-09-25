Медведчук потребовал выполнить три условия для разрядки кризиса на Украине

Он назвал три условия разрядки кризиса и отнес к ним признание и интересов, и суверенитета стран, которые не относятся к Западу. Кроме того, политик потребовал поставить в приоритет человеческие жизни над любыми политическими интересами.

Медведчук указал, что Запад хочет вернуть свое господство с помощью «чудо-оружия», которое передают Киеву, однако «никакое оружие не решает проблемы».

Ранее политик предрек скорый отказ Запада от поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

