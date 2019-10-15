Медовый месяц прошел, Зеленский упал
Экс-депутат Верховной рады Украины пояснил НСН, почему жители страны постепенно разочаровываются в президенте Зеленском.
Опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому за месяц упал на 7%.
В октябре (по сравнению с сентябрем) снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: президенту Владимиру Зеленскому (сентябрь - 73%, октябрь - 66%), премьер-министру Алексею Гончаруку (сентябрь - 17%, октябрь - 10%) и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (сентябрь - 33%, октябрь – 27%).
НСН спросила у бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, почему украинцы перестали доверять недавно избранному главе государства (слушайте аудио).
«Медовый месяц прошел… Осень… Пора уже по плодам посмотреть, по делам, а ничего не меняется. На пресс-конференции Зеленский сказал, что его основная задача установить мир на Украине в течение 5 лет. Это неприемлемый вариант для украинского общества. Все ожидают – немедленно. Тем более, такая пассивность, когда "какие-то нацисты блокируют отвод войск", не может президент принять волевое решение. Будучи облаченным такими полномочиями, как верховный главнокомандующий… Что еще надо?!
Часть людей, которая была на грани скепсиса, поддерживая не столько Зеленского, сколько голосуя против Порошенко, разочаровалась. Достаточно времени прошло, чтобы совершить первые шаги», - уверен Олейник.
К слову, опрос показал, что на Украине и в России большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
В обеих странах преобладает мнение, что оба государства должны быть независимыми и дружественными — с открытыми границами, без виз и таможен.
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