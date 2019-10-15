Медовый месяц прошел, Зеленский упал

15 октября 201910:08
Наталья Шатова

Экс-депутат Верховной рады Украины пояснил НСН, почему жители страны постепенно разочаровываются в президенте Зеленском.

Опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому за месяц упал на 7%.

В октябре (по сравнению с сентябрем) снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: президенту Владимиру Зеленскому (сентябрь - 73%, октябрь - 66%), премьер-министру Алексею Гончаруку (сентябрь - 17%, октябрь - 10%) и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (сентябрь - 33%, октябрь – 27%).

НСН спросила у бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, почему украинцы перестали доверять недавно избранному главе государства (слушайте аудио).

«Медовый месяц прошел… Осень… Пора уже по плодам посмотреть, по делам, а ничего не меняется. На пресс-конференции Зеленский сказал, что его основная задача установить мир на Украине в течение 5 лет. Это неприемлемый вариант для украинского общества. Все ожидают – немедленно. Тем более, такая пассивность, когда "какие-то нацисты блокируют отвод войск", не может президент принять волевое решение. Будучи облаченным такими полномочиями, как верховный главнокомандующий… Что еще надо?!

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Часть людей, которая была на грани скепсиса, поддерживая не столько Зеленского, сколько голосуя против Порошенко, разочаровалась. Достаточно времени прошло, чтобы совершить первые шаги», - уверен Олейник.

К слову, опрос показал, что на Украине и в России большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.

В обеих странах преобладает мнение, что оба государства должны быть независимыми и дружественными — с открытыми границами, без виз и таможен.

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ФОТО: РИА Новости
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