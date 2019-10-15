Медовый месяц прошел, Зеленский упал

Опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому за месяц упал на 7%.

В октябре (по сравнению с сентябрем) снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: президенту Владимиру Зеленскому (сентябрь - 73%, октябрь - 66%), премьер-министру Алексею Гончаруку (сентябрь - 17%, октябрь - 10%) и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (сентябрь - 33%, октябрь – 27%).

НСН спросила у бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, почему украинцы перестали доверять недавно избранному главе государства (слушайте аудио).

«Медовый месяц прошел… Осень… Пора уже по плодам посмотреть, по делам, а ничего не меняется. На пресс-конференции Зеленский сказал, что его основная задача установить мир на Украине в течение 5 лет. Это неприемлемый вариант для украинского общества. Все ожидают – немедленно. Тем более, такая пассивность, когда "какие-то нацисты блокируют отвод войск", не может президент принять волевое решение. Будучи облаченным такими полномочиями, как верховный главнокомандующий… Что еще надо?!