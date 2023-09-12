Медик ВСУ Михайлова призвала не ждать победы даже через год

Губернатор Приморья и глава Минприроды провели переговоры с Ким Чен Ыном

Не менее 6 тысяч человек погибли в ливийской Дерне при наводнении

Замглавы Минздрава РФ Олега Салагая не пустили в Данию на конференцию ВОЗ

Бывшая первая ракетка мира Халеп дисквалифицирована на 4 года за допинг

МЧС предупредило о тумане в Москве до утра