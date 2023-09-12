Медик ВСУ Михайлова призвала не ждать победы даже через год
Командир медицинской службы националистического батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» Алина Михайлова пожаловалась на сложную обстановку на фронте.
Михайлова признала большие потери в ходе контрнаступления ВСУ. По ее словам, украинские СМИ приукрашивают реальность, в которой приходится действовать бойцам.
«Победы не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год», - сказала Михайлова в интервью изданию «Страна».
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что на фронте участились случаи дезертирства среди бойцов украинской армии. Он раскритиковал действия командиров, которые не жалеют своих подчиненных, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru