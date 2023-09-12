Медик ВСУ Михайлова призвала не ждать победы даже через год

Командир медицинской службы националистического батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» Алина Михайлова пожаловалась на сложную обстановку на фронте.

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Михайлова признала большие потери в ходе контрнаступления ВСУ. По ее словам, украинские СМИ приукрашивают реальность, в которой приходится действовать бойцам.

«Победы не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год», - сказала Михайлова в интервью изданию «Страна».

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что на фронте участились случаи дезертирства среди бойцов украинской армии. Он раскритиковал действия командиров, которые не жалеют своих подчиненных, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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