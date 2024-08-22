Кондратьев: спасены 17 членов экипажа парома, оказавшиеся за бортом у «Кавказа»
В порту «Кавказ» были спасены 17 члена экипажа парома, которые оказались за бортом после атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, в настоящее время главной задачей является спасение оставшихся членов команды и ликвидация последствий инцидента.
По данным оперштаба Краснодарского края, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром, перевозивший топливные цистерны.
В результате пожара, которому был присвоен третий ранг сложности, паром затонул. Очагов возгорания на территории порта нет. Кондратьев отмечал, что предпринимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить экологический ущерб в акватории моря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru