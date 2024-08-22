Кондратьев: спасены 17 членов экипажа парома, оказавшиеся за бортом у «Кавказа»

В порту «Кавказ» были спасены 17 члена экипажа парома, которые оказались за бортом после атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в настоящее время главной задачей является спасение оставшихся членов команды и ликвидация последствий инцидента.