Илон Маск принял участие в разговоре Трампа с Зеленским
Бизнесмен Илон Маск участвовал в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Беседа между Трампом и Зеленским длилась около 25 минут. По данным портала, в ходе беседы Маск заявил, что продолжит предоставлять Украине доступ к системе Starlink.
Республиканец пообещал сохранить поддержку Украины, однако не касался подробностей своего плана по урегулированию конфликта или возможных изменений в политике США в отношении Киева.
Один из собеседников Axios уточнил, что высказывания Трампа не вызвали у украинских представителей опасений относительно будущих отношений с США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru