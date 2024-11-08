Илон Маск принял участие в разговоре Трампа с Зеленским

Бизнесмен Илон Маск участвовал в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Беседа между Трампом и Зеленским длилась около 25 минут. По данным портала, в ходе беседы Маск заявил, что продолжит предоставлять Украине доступ к системе Starlink.

Маск пообещал улучшить эффективность правительства США

Республиканец пообещал сохранить поддержку Украины, однако не касался подробностей своего плана по урегулированию конфликта или возможных изменений в политике США в отношении Киева.

Один из собеседников Axios уточнил, что высказывания Трампа не вызвали у украинских представителей опасений относительно будущих отношений с США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд ТрампИлон Маск

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