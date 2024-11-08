Илон Маск принял участие в разговоре Трампа с Зеленским

Республиканец пообещал сохранить поддержку Украины, однако не касался подробностей своего плана по урегулированию конфликта или возможных изменений в политике США в отношении Киева.

Один из собеседников Axios уточнил, что высказывания Трампа не вызвали у украинских представителей опасений относительно будущих отношений с США, передает «Радиоточка НСН».