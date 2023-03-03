Пушилин: ДНР намерена восстановить Артемовск после освобождения

По его словам, это произойдет после освобождения населенного пункта от украинской армии. Пушили встретился с эвакуированными жителями города. Встреча состоялась в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске. По его словам, люди сообщили, как украинские войска и иностранные наемники намеренно разрушали населенный пункт.

Напомним, в Верховной Раде заявили, что ВСУ рано или поздно оставят Артемовск.

