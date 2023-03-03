Пушилин: ДНР намерена восстановить Артемовск после освобождения
Донецкая Народная Республика при поддержке правительства РФ полностью восстановит Артемовск, сообщил в Telegram врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, это произойдет после освобождения населенного пункта от украинской армии. Пушили встретился с эвакуированными жителями города. Встреча состоялась в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске. По его словам, люди сообщили, как украинские войска и иностранные наемники намеренно разрушали населенный пункт.
Напомним, в Верховной Раде заявили, что ВСУ рано или поздно оставят Артемовск.
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