Пушилин: ДНР намерена восстановить Артемовск после освобождения

Донецкая Народная Республика при поддержке правительства РФ полностью восстановит Артемовск, сообщил в Telegram врио главы ДНР Денис Пушилин.

«За неделю целый батальон»: украинские военные рассказали о потерях ВСУ в Артемовске

По его словам, это произойдет после освобождения населенного пункта от украинской армии. Пушили встретился с эвакуированными жителями города. Встреча состоялась в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске. По его словам, люди сообщили, как украинские войска и иностранные наемники намеренно разрушали населенный пункт.

Напомним, в Верховной Раде заявили, что ВСУ рано или поздно оставят Артемовск.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры