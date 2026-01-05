Малюк пригрозил новыми ударами по России после ухода с поста главы СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк после заявления об уходе с должности заявил, что СБУ продолжит наносить удары по России. Его слова распространил Telegram-канал ведомства.

В понедельник Малюк сообщил, что покидает пост руководителя службы, однако остается в системе для участия в «асимметричных спецоперациях». Исполняющим обязанности главы СБУ назначен Евгений Хмара.