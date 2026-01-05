Малюк пригрозил новыми ударами по России после ухода с поста главы СБУ
Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк после заявления об уходе с должности заявил, что СБУ продолжит наносить удары по России. Его слова распространил Telegram-канал ведомства.
В понедельник Малюк сообщил, что покидает пост руководителя службы, однако остается в системе для участия в «асимметричных спецоперациях». Исполняющим обязанности главы СБУ назначен Евгений Хмара.
По словам Малюка, спецслужба намерена и дальше действовать «на земле, в небе и на воде», а также проводить операции в глубоком тылу противника, нанося удары в неожиданных местах.
Ранее Малюк заявлял о причастности СБУ к атаке на Крымский мост в октябре 2022 года, в результате которой загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и были частично разрушены автомобильные пролеты моста, передает «Радиоточка НСН».
