Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО
Владимир Зеленский имеет право требовать поддержки от Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
По его словам, оказывать Киеву поддержку в краткосрочной и долгосрочной перспективе является «ответственностью» западных стран. Он добавил, что в рамках саммита были приняты меры, позволяющие «открыть самый прямой путь» Киеву в альянс.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев понимает опасения ряда союзников в связи с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе. Зеленский отметил, что Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к альянсу.
Ранее Зеленский также заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru