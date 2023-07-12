Макрон: Зеленский имеет право требовать присоединения Украины к НАТО

Владимир Зеленский имеет право требовать поддержки от Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

По его словам, оказывать Киеву поддержку в краткосрочной и долгосрочной перспективе является «ответственностью» западных стран. Он добавил, что в рамках саммита были приняты меры, позволяющие «открыть самый прямой путь» Киеву в альянс.

Представитель Белого дома назвал причины неприятия Украины в НАТО

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев понимает опасения ряда союзников в связи с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе. Зеленский отметил, что Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к альянсу.

Ранее Зеленский также заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры