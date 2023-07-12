Представитель Белого дома назвал причины неприятия Украины в НАТО
Вступление Украины в Североатлантический альянс означало бы войну альянса и США с Россией. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
«Причина на самом деле довольна ясна», - отметил представитель Белого дома.
Говоря о том, почему НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставило точную формулу вступления Украины в альянс, Салливан пояснил, что это объясняется тем, что конфликт динамичен, ситуация в мире динамична, и в этих условиях альянс должен иметь возможность сохранять определенную гибкость.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки вооружений ВСУ важнее гарантий безопасности для Киева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru