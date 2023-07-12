Представитель Белого дома назвал причины неприятия Украины в НАТО

«Причина на самом деле довольна ясна», - отметил представитель Белого дома.

Говоря о том, почему НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставило точную формулу вступления Украины в альянс, Салливан пояснил, что это объясняется тем, что конфликт динамичен, ситуация в мире динамична, и в этих условиях альянс должен иметь возможность сохранять определенную гибкость.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки вооружений ВСУ важнее гарантий безопасности для Киева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

