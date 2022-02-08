Макрон заявил о приверженности Зеленского перемирию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, чтобы не допустить дальнейшего роста напряжённости. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Киеве, куда он прибыл из Москвы.

При этом французский лидер призвал соблюдать минские договорённости, которые, по его словам, могут быть единственной основой для долгосрочного урегулирования на востоке Украины.

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Макрон подчеркнул, что получил в Москве и Киеве заверения в приверженности положениям «Минска». Он также констатировал, что Москва не собирается инициировать эскалацию на Украине.

Политические советники лидеров стран нормандского формата должны провести встречу в столице Германии 10 февраля.

Переговоры президентов России и Франции в Кремле завершились накануне поздно вечером. Эммануэль Макрон по их итогам заявил, что мирное разрешение ситуации в Европе возможно с помощью уже действующих договоренностей в рамках ОБСЕ.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ДонбассВладимир ЗеленскийМакрон
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