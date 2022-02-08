Макрон заявил о приверженности Зеленского перемирию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, чтобы не допустить дальнейшего роста напряжённости. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Киеве, куда он прибыл из Москвы.
При этом французский лидер призвал соблюдать минские договорённости, которые, по его словам, могут быть единственной основой для долгосрочного урегулирования на востоке Украины.
Макрон подчеркнул, что получил в Москве и Киеве заверения в приверженности положениям «Минска». Он также констатировал, что Москва не собирается инициировать эскалацию на Украине.
Политические советники лидеров стран нормандского формата должны провести встречу в столице Германии 10 февраля.
Переговоры президентов России и Франции в Кремле завершились накануне поздно вечером. Эммануэль Макрон по их итогам заявил, что мирное разрешение ситуации в Европе возможно с помощью уже действующих договоренностей в рамках ОБСЕ.
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