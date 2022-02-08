Макрон заявил о приверженности Зеленского перемирию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, чтобы не допустить дальнейшего роста напряжённости. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Киеве, куда он прибыл из Москвы.

При этом французский лидер призвал соблюдать минские договорённости, которые, по его словам, могут быть единственной основой для долгосрочного урегулирования на востоке Украины.