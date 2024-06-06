Макрон заявил, что Франция передаст Украине пять истребителей
Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и займется подготовкой украинских пилотов. Об этом в интервью телеканалу BFMTV заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, программа обучения украинских пилотов будет реализована «до конца текущего года». В рамках этой программы планируется подготовка 4,5 тысяч украинских солдат.
При этом Макрон подчеркнул, что обучение украинских военных на территории Франции, по его мнению, не ведет к эскалации.
Макрон неоднократно высказывался о возможности направления западных вооруженных сил на Украину. 30 мая Le Monde и Reuters сообщали, что французские власти выразили намерение организовать и возглавить коалицию государств, готовых отправить на Украину военных инструкторов для обучения ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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