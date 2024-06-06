Макрон заявил, что Франция передаст Украине пять истребителей

При этом Макрон подчеркнул, что обучение украинских военных на территории Франции, по его мнению, не ведет к эскалации.

Макрон неоднократно высказывался о возможности направления западных вооруженных сил на Украину. 30 мая Le Monde и Reuters сообщали, что французские власти выразили намерение организовать и возглавить коалицию государств, готовых отправить на Украину военных инструкторов для обучения ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

