Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить планировавшийся на ближайшие дни визит на Украину, передает издание Challenges.

Франция будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM в месяц

Макрон должен был посетить Украину 13-14 февраля. О новой дате визита Елисейский дворец не сообщил.

По информации газеты, посещение Макроном Украины перенесли для обеспечения безопасности президента. Организаторы поездки находятся в состоянии неопределенности.

Отмечается, что узнавшие о решении Елисейского дворца украинские дипломаты «упали со стульев».

Министерство обороны Франции 18 января объявило о создании «артиллерийской коалиции» с Украиной. Париж намерен расширить производство самоходных установок Caesar для передачи их Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронУкраинаФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры