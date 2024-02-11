Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить планировавшийся на ближайшие дни визит на Украину, передает издание Challenges.
Макрон должен был посетить Украину 13-14 февраля. О новой дате визита Елисейский дворец не сообщил.
По информации газеты, посещение Макроном Украины перенесли для обеспечения безопасности президента. Организаторы поездки находятся в состоянии неопределенности.
Отмечается, что узнавшие о решении Елисейского дворца украинские дипломаты «упали со стульев».
Министерство обороны Франции 18 января объявило о создании «артиллерийской коалиции» с Украиной. Париж намерен расширить производство самоходных установок Caesar для передачи их Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».
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