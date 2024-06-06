Макрон: мир на Украине должен наступить в результате переговоров
Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров. Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.
При этом он отметил, что пока еще не наступило время для переговоров, так как «Россия продолжает наступат».
Макрон неоднократно высказывался о возможности направления западных вооруженных сил на Украину. 30 мая Le Monde и Reuters сообщали, что французские власти выразили намерение организовать и возглавить коалицию государств, готовых отправить на Украину военных инструкторов для обучения ВСУ.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что президент США Джо Байден направил ему письмо, на которое Путин также ответил письменно и указал, что для прекращения боевых действий на Украине США должны прекратить поставлять вооружения в эту страну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru