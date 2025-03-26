Макрон анонсировал выделение Францией 2 миллиардов евро военной помощи Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении выделить Украине дополнительные 2 миллиарда евро в рамках военной помощи. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Париже совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция пресс-конференции велась через официальные каналы Елисейского дворца.
Макрон уточнил, что помощь включает в себя противотанковые ракеты Milan, ракеты для ПВО MICA, которые используются в истребителях Mirage, а также ракеты земля-воздух Mistral. Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10 и значительное количество боеприпасов, включая управляемые дроны.
Президент Франции подчеркнул, что помощь будет дополнена сотрудничеством в сфере разведки и производством вооружений на территории Украины через партнерства с французскими оборонными компаниями.
Макрон добавил, что эти 2 миллиарда евро — первая часть инициативы, которая будет продолжена на саммите по безопасности Украины, передает «Радиоточка НСН».
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