По словам офицера, американские официальные лица в частном порядке советуют Зеленскому заморозить конфликт с Россией.

«Если вы посмотрите на Зеленского, то увидите, что он в ярости», - считает Макгрегор.

Военный обратил внимание на истощение наступательного потенциала Вооруженных сил Украины. Сообщения об успехах ВСУ на передовой Макгрегор назвал ложью.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не намерен гарантировать Зеленскому новый раунд финансирования, передает «Радиоточка НСН».

