Макгрегор: желание США заморозить конфликт разозлило Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен желанием США заморозить конфликт. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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По словам офицера, американские официальные лица в частном порядке советуют Зеленскому заморозить конфликт с Россией.

«Если вы посмотрите на Зеленского, то увидите, что он в ярости», - считает Макгрегор.

Военный обратил внимание на истощение наступательного потенциала Вооруженных сил Украины. Сообщения об успехах ВСУ на передовой Макгрегор назвал ложью.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не намерен гарантировать Зеленскому новый раунд финансирования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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