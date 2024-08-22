МАГАТЭ сообщило об обнаружении остатков БПЛА на Курской АЭС
МАГАТЭ получила информацию от России о нахождении остатков беспилотника на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации.
В заявлении отмечается, что Гросси подтвердил свое намерение лично осмотреть ситуацию на месте в ходе предстоящего визита на следующей неделе.
Сегодня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о предстоящем визите главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС на следующей неделе. Ульянов отметил, что уже встретился с генеральным директором МАГАТЭ и обсудил с ним детали предстоящей поездки.
На минувшей неделе Гросси и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев провели телефонный разговор, в котором обсудили обстановку на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев отметил, что ситуация на этих атомных станциях продолжает ухудшаться и пригласил Гросси посетить Курскую АЭС и город Курчатов, чтобы лично оценить текущее положение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru