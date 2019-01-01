Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

Его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной Рады, передает ТАСС.

Первое заседание Верховной Рады VIII созыва прошло 27 ноября 2014 года. Срок её полномочий заканчивается в 2019 году. 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

