Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
46-летний лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и нарушении конституции Украины.
Его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной Рады, передает ТАСС.
Первое заседание Верховной Рады VIII созыва прошло 27 ноября 2014 года. Срок её полномочий заканчивается в 2019 году. 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
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