Львов отказался передавать РФ останки разведчика Николая Кузнецова
Власти Львова отказываются передавать российской стороне останки легендарного советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на соответствующее решение кассационного административного суда. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. Он подчеркнул, что львовские власти не собираются сотрудничать по этому вопросу.
Ранее кассационной административный суд Верховного суда Украины обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить передать родственникам Кузнецова его останки из могилы на Холме Славы во Львове. Перезахоронение планировалось на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.
Причём данный вердикт был оформлен как окончательный и не подлежащий обжалованию. Не смотря на это, исполком Львовского горсовета отказался выполнять решение суда.
История с возможным перезахоронением останков Николая Кузнецова длится с 2000 года. Разведчик был убит 9 марта 1944 года украинскими националистами в Львовской области. В 1959 году останки разведчика были обнаружены в лесу близ места его гибели, а в 1960 году он был предан земле с воинскими почестями на Холме Славы во Львове. В современной Украине захоронение периодически подвергается атакам вандалов.
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