Украина

Луценко уйдет с должности генпрокурора через два месяца

27 мая22:42

Генеральный прокурор Украины заявил, что уйдет с должности в политику после выборов в Верховную Раду, передает РИА «Новости».

54-летний Юрий Витальевич Луценко - народный депутат Украины IV, VI и VIII созывов, экс-министр внутренних дел, генеральный прокурор с 12 мая 2016 года.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва должны пройти 21 июля 2019 года.

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