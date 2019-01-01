Луценко уйдет с должности генпрокурора через два месяца
Генеральный прокурор Украины заявил, что уйдет с должности в политику после выборов в Верховную Раду, передает РИА «Новости».
54-летний Юрий Витальевич Луценко - народный депутат Украины IV, VI и VIII созывов, экс-министр внутренних дел, генеральный прокурор с 12 мая 2016 года.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва должны пройти 21 июля 2019 года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Возбуждено новое дело против Порошенко
- Верховный суд отклонил иск о недействительности указа Зеленского о роспуске Рады
- Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
- «Будет висеть на дереве». Ярош пригрозил Зеленскому убийством
- Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству