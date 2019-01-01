Луценко уйдет с должности генпрокурора через два месяца

Генеральный прокурор Украины заявил, что уйдет с должности в политику после выборов в Верховную Раду, передает РИА «Новости».

54-летний Юрий Витальевич Луценко - народный депутат Украины IV, VI и VIII созывов, экс-министр внутренних дел, генеральный прокурор с 12 мая 2016 года.