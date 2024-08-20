Лукашенко: Зеленского могут устранить украинские агенты

Украинского президента Владимира Зеленского могут устранить агенты Украины, сообщает RT со ссылкой на заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

Экс-советник Кучмы: Зеленского уничтожат из-за данных о потерях ВСУ

По его словам, в случае если глава Украины примет предложение переехать на Запад, то станет в глазах украинцев предателем. При этом, как считает Лукашенко, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) «пошлёт кого-нибудь — тебя ликвидируют, как предателя».

Ранее экс-разведчик Риттер: США и Британия готовят ликвидацию Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоУкраинаВладимир Зеленский

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