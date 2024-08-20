Лукашенко: Зеленского могут устранить украинские агенты
Украинского президента Владимира Зеленского могут устранить агенты Украины, сообщает RT со ссылкой на заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
По его словам, в случае если глава Украины примет предложение переехать на Запад, то станет в глазах украинцев предателем. При этом, как считает Лукашенко, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) «пошлёт кого-нибудь — тебя ликвидируют, как предателя».
Ранее экс-разведчик Риттер: США и Британия готовят ликвидацию Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru