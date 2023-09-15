Экс-советник Кучмы: Зеленского уничтожат из-за данных о потерях ВСУ
15 сентября 202318:12
Владимир Зеленский и его команда будут ликвидированы после разглашения количества погибших украинских солдат. Такое мнение на своем Youtube-канале выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии», - пояснил свою мысль политолог.
Он призвал Киев раскрыть правду о потерях сейчас, и раскритиковал власти за массовые аресты за инакомыслие, а также назвал очень сложной ситуацию на передовой.
Ранее Олег Соскин заявил ,что нынешняя Украина готова к революции. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru