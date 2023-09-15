Экс-советник Кучмы: Зеленского уничтожат из-за данных о потерях ВСУ

«Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии», - пояснил свою мысль политолог.

Он призвал Киев раскрыть правду о потерях сейчас, и раскритиковал власти за массовые аресты за инакомыслие, а также назвал очень сложной ситуацию на передовой.

Ранее Олег Соскин заявил ,что нынешняя Украина готова к революции. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

