Экс-советник Кучмы: Зеленского уничтожат из-за данных о потерях ВСУ

Владимир Зеленский и его команда будут ликвидированы после разглашения количества погибших украинских солдат. Такое мнение на своем Youtube-канале выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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«Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии», - пояснил свою мысль политолог.

Он призвал Киев раскрыть правду о потерях сейчас, и раскритиковал власти за массовые аресты за инакомыслие, а также назвал очень сложной ситуацию на передовой.

Ранее Олег Соскин заявил ,что нынешняя Украина готова к революции. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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