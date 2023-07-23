Лукашенко: Стали напрягать вагнеровцы
Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что его начали «напрягать» бойцы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые рвутся пойти в Польшу.
Об этом он заявил на официальных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Петербурге 23 июля.
«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы», — цитирует заявление Лукашенко RT.
Он рассказал, что вагнеровцы просили разрешения «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».
Ранее Польша перебросила к границе с Белоруссией две бригады военных из-за присутствия в соседней стране бойцов ЧВК «Вагнера». Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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