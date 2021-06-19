Лукашенко закрыл небо Белоруссии для украинских самолетов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал Украине аналогичный ответ на отказ принимать самолеты из Минска. Теперь небо Белоруссии также закрывается для украинских самолетов. Об этом Лукашенко заявил 19 июня.
«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».
Также в пятницу в Верховной раде зарегистрирован проект постановления с заявлением о прекращении дипломатических связей Украины и Белоруссии. В документе предлагается «признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами», пишут «Известия».
Напомним, 26 мая Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией в связи с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, направлявшегося 23 мая из Афин в Вильнюс. На его борту летел создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны минскими силовиками после того, как лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска якобы из-за находившегося в самолете взрывного устройства.
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