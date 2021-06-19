Лукашенко закрыл небо Белоруссии для украинских самолетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал Украине аналогичный ответ на отказ принимать самолеты из Минска. Теперь небо Белоруссии также закрывается для украинских самолетов. Об этом Лукашенко заявил 19 июня.

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».