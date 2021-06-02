МИД Украины пригрозил санкциями в случае полётов «Белавиа» в Крым

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев будет действовать мгновенно «против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией», сообщает агентство «Укринформ».

По её словам, также Украина немедленно отреагирует против «любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР».

«Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», - подчеркнула Джапарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсуждал вопрос об открытии авиарейсов в Крым, сообщает RT. По его словам, после инцидента с самолётом Ryanair и закрытием воздушного пространства Минску остаётся только один вариант - запустить прямое авиасообщение.

