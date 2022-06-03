Лукашенко уверен, что Россия не хочет захватывать Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Россия, её военные, Владимир Путин не стремятся захватить Украину. На эту тему он высказался в Минске после церемонии открытия новой детской поликлиники.
По словам Лукашенко, они просто продемонстрировали, что с Россией необходимо считаться.
«Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные», - заметил белорусский лидер.
Самое главное, по словам Александра Лукашенко, заключено в том, что Российскую Федерацию беспокоит тема её безопасности.
«Я понимаю президента России. Мы по-разному обсуждаем темы, но я ничего не могу сказать, когда он говорит, что не только Россия, но и Беларусь находится под ударом. Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение», - заметил президент Белоруссии.
Лукашенко также напомнил о высказывании Джорджа Сороса. На недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе 91-летний финансист из США предупредил, что украинский кризис грозит стать «началом Третьей мировой войны», которая может привести к закату цивилизации. Он обрушился с яростной атакой на лидеров России и Китая и предупредил, что мировая экономика движется к депрессии.
«Если в Украине сейчас не остановят, Сорос прав. Надо сейчас остановиться в Украине», - заметил президент Белоруссии.
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