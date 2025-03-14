Лукашенко рассказал о предложении Киева разместить лагеря для пленных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что украинская сторона предлагала организовать на территории республики лагеря для содержания военнопленных.

По его словам, в этих лагерях планировалось размещать как пленных украинских, так и российских военнослужащих.

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Лукашенко уточнил, что Белоруссия должна была взять на себя контроль за условиями содержания заключенных — следить за их обеспечением, медицинской помощью и соблюдением порядка.

Глава белорусского государства также подчеркнул, что Минск не стал принимать решение в одностороннем порядке и заявил о необходимости согласовать этот вопрос с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко

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