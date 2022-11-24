Лукашенко предположил причастность США к расстрелу пленных РФ на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает причастность Вашингтона к расстрелу российских военнопленных на Украине. По его мнению, это было сделано для того, чтобы ситуация ещё больше накалилась.
«Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат», — заявил Лукашенко, имея в виду украинские власти. По словам президента Белоруссии, «самостоятельные умные люди» так не делают.
Ранее в одном из украинских Telegram-каналов появилось видео, на котором видны тела российских пленных военнослужащих. По версии Минобороны РФ, казнь была совершена в населенном пункте Макеевка в ЛНР. Позже появилось второе видео, из которого следует, что один из российских бойцов в процессе сдачи в плен открыл огонь из автомата по украинцам.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВСУ совершили намеренное убийство выстрелами в голову. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- Гол в историю: Роналду первым забил на пяти чемпионатах мира
- Лукашенко предположил причастность США к расстрелу пленных РФ на Украине
- В ГД призвали посчитать расходы на переименование Волгограда в Сталинград
- Песков: Хочется верить, что наука в России будет модной всегда
- Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы
- Украина объявила о подготовке ужесточения санкций против России
- Власти заявили о казни не менее 100 мирных жителей Херсона
- Бутман дал уникальное количество концертов и попал в Книгу рекордов России
- Путина удивили дипфейком Шольца на выставке искусственного интеллекта. Видео
- Путин предупредил Грефа о возможных потерях из-за «обмана» с Будённым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru