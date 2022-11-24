Лукашенко предположил причастность США к расстрелу пленных РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает причастность Вашингтона к расстрелу российских военнопленных на Украине. По его мнению, это было сделано для того, чтобы ситуация ещё больше накалилась.

«Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат», — заявил Лукашенко, имея в виду украинские власти. По словам президента Белоруссии, «самостоятельные умные люди» так не делают.

Ранее в одном из украинских Telegram-каналов появилось видео, на котором видны тела российских пленных военнослужащих. По версии Минобороны РФ, казнь была совершена в населенном пункте Макеевка в ЛНР. Позже появилось второе видео, из которого следует, что один из российских бойцов в процессе сдачи в плен открыл огонь из автомата по украинцам.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВСУ совершили намеренное убийство выстрелами в голову. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

