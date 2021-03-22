ЛНР заявила о прибытии «Правого сектора» в Донбасс

Участники «Правого сектора» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской) приехали к линии соприкосновения на контролируемой Киевом территории Донбасса. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя народной милиции самопровозглашенной республики Якова Осадчего.

Он отметил, что участники «Правого сектора» в районе населенного пункта Станица разместили блокпост для досмотра личного автотранспорта и документов местных жителей. Он добавил, что приехавшие вооруженные лица пытались завербовать информаторов.

В ДНР раскрыли планы Киева масштабной атаки в Донбассе

Представитель ДНР Алексей Никоноров 17 марта заявил об обострении ситуации между Украиной и самопровозглашенной республикой на линии соприкосновения. 11 марта в ДНР сообщили о гибели военнослужащего после обстрела со стороны Украины.

Минобороны Украины ответило на сообщения об обстрелах и напомнило, что войска ДНР дважды нарушали режим прекращения огня.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правый СекторОбстрелУкраинаДНР
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