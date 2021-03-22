ЛНР заявила о прибытии «Правого сектора» в Донбасс

Участники «Правого сектора» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской) приехали к линии соприкосновения на контролируемой Киевом территории Донбасса. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя народной милиции самопровозглашенной республики Якова Осадчего.

Он отметил, что участники «Правого сектора» в районе населенного пункта Станица разместили блокпост для досмотра личного автотранспорта и документов местных жителей. Он добавил, что приехавшие вооруженные лица пытались завербовать информаторов.