ЛНР: Украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта в Донбассе
Украинские военные 17 февраля нанесли удары по четырем населенным пунктам самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, обстрелы зафиксированы в 05:30 мск, силовики нанесли удары из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, отмечает телеканал «360».
«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — цитирует РИА Новости офицера представительства ЛНР.
Данные о жертвах или пострадавших пока не приводятся, пишет «Свободная пресса».
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