ЛНР: Украина стягивает бронетехнику у линии соприкосновения

По данным представителя ЛНР, в Луганском зафиксированы зенитная установка из состава 59-й бригады ВС Украины и две боевые машины пехоты (БМП). Они дислоцируются во дворах жилых домов, уточняет РИА Новости.

Напомним, соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения было подписано в конце сентября 2015. За это время народная милиция ЛНР неоднократно предъявляла обвинения Киеву в нарушении документа и размещении вооружения и военной техники у линии соприкосновения в Донбассе.

