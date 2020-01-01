ЛНР: Украина стягивает бронетехнику у линии соприкосновения

1 января 202013:52

Бронетехника украинских силовиков и зенитная установка в населенном пункте Луганское, подконтрольном Киеву, у линии соприкосновения в Донбассе обнаружена народной милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«Командование ВСУ продолжает размещать запрещенную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения», - сообщил Филипоненко.

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По данным представителя ЛНР, в Луганском зафиксированы зенитная установка из состава 59-й бригады ВС Украины и две боевые машины пехоты (БМП). Они дислоцируются во дворах жилых домов, уточняет РИА Новости.

Напомним, соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения было подписано в конце сентября 2015. За это время народная милиция ЛНР неоднократно предъявляла обвинения Киеву в нарушении документа и размещении вооружения и военной техники у линии соприкосновения в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
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