Путин и Зеленский обменялись новогодними поздравлениями

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в последний день 2019 года провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись новогодними поздравлениями.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Президенты двух стран, в частности, положительно оценили обмен пленными, который состоялся 29 декабря. Позитивно стороны оценили и заключенный договор на транзит российского газа через территорию Украины, отмечает «Свободная пресса».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что компания окончательно подписала с «Нафтогазом» соглашение о транзитных поставках голубого топлива.

Миллер назвал это соглашение «большой пакетной сделкой», восстановившей баланс интересов обеих сторон, сообщает Ura.ru

