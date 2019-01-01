ЛНР передала Киеву 60 «довоенных» заключенных
Власти ЛНР готовы продолжить процесс передачи Киеву заключенных, которые были осуждены до начала конфликта в Донбассе, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.
В пятницу власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, которые были приговорены к тюремным срокам до начала конфликта в Донбассе, а также выразили желание отбывать наказание за пределами Луганской народной республики, сообщает РИА ФАН.
Всего ЛНР намерена передать Киеву около 400 человек.
Ранее НСН привела сообщение из Киева о том, что восемь военнослужащих Вооружённых сил Украины попали в плен к ополченцам. Они якобы отклонились на грузовом автомобиле от маршрута в районе населённого пункта Новотроицкое и оказались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, где их задержали сотрудники Народной милиции ДНР.
Однако в самой ДНР о задержании украинских силовиков не в курсе, сообщил НСН официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
«Проверяют информацию. Если это подтвердится, мы об этом сообщим. Если не подтверждается, тоже расскажем. У меня пока информации нет», — заявил Басурин.
Добавим, расследование инцидента уже начала военная прокуратура Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ. Отмечается, что Киев примет все меры для выяснения местоположения и вызволения своих военных.
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