ЛНР передала Киеву 60 «довоенных» заключенных

Власти ЛНР готовы продолжить процесс передачи Киеву заключенных, которые были осуждены до начала конфликта в Донбассе, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

В пятницу власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, которые были приговорены к тюремным срокам до начала конфликта в Донбассе, а также выразили желание отбывать наказание за пределами Луганской народной республики, сообщает РИА ФАН.

Всего ЛНР намерена передать Киеву около 400 человек.