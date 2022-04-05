ЛНР обвинила ВСУ в подрыве ёмкости с химикатами в Донбассе
В Луганской народной республике обвинили Вооруженные силы Украины в подрыве ёмкости с химикатами в городе Рубежное в Донбассе. По предварительным данным, речь идёт о соляной кислоте. Такую информацию в соцсетях распространил представитель так называемой Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, подорвана цистерна в одном из цехов завода «Заря» - лидирующего предприятия химической промышленности Украины, расположенного на южной окраине населённого пункта.
Как утверждает Мароко, момент подрыва украинские военные по времени спланировали с учетом направления ветра — химическое облако перемещается в сторону села Кудряшовка в Кременском районе Луганской области, взятое под контроль силами ЛНР. Сейчас в этом населённом пункте проводится зачистка с участием российских подразделений.
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