ЛНР назвала недостоверной информацию о стрельбе ВСУ по жилым кварталам
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий назвал преувеличением данные о начале боев около поселка Золотое-5. Об этом сообщает РИА Новости.
Осадчий назвал данные о прицельном обстреле жилых районов со стороны ВС Украины дезинформацией, которая распространяется с помощью СМИ и соцсетей. По словам представителя ЛНР, подобные заявления вызывают обострение обстановки. Осадчий также рассказал, что огонь, открытый украинскими войсками, не был направлен на мирных жителей.
Народная милиция ЛНР ранее в среду заявила об зафиксированном нарушении режима прекращения огня. В ЛНР сообщили, что представители ВСУ обстреляли Золотое-5 с помощью гранатометов и стрелкового оружия.
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