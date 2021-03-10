ЛНР назвала недостоверной информацию о стрельбе ВСУ по жилым кварталам

Осадчий назвал данные о прицельном обстреле жилых районов со стороны ВС Украины дезинформацией, которая распространяется с помощью СМИ и соцсетей. По словам представителя ЛНР, подобные заявления вызывают обострение обстановки. Осадчий также рассказал, что огонь, открытый украинскими войсками, не был направлен на мирных жителей.

Народная милиция ЛНР ранее в среду заявила об зафиксированном нарушении режима прекращения огня. В ЛНР сообщили, что представители ВСУ обстреляли Золотое-5 с помощью гранатометов и стрелкового оружия.

