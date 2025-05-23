Лавров заявил о готовности России передать Украине проект мирного урегулирования
Россия направит Украине проект соглашения по урегулированию конфликта сразу после завершения обмена военнопленными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уточнив, что подготовка документа близка к завершению.
По словам Лаврова, речь идет о предложении, в котором изложены условия достижения устойчивой и всеобъемлющей договоренности.
Проект станет частью реализации договоренностей, достигнутых на недавней встрече делегаций России и Украины в Стамбуле.
Министр также сообщил, что российская сторона завершает формирование списка для обмена пленных по формуле «тысяча на тысячу». Он подчеркнул, что обе инициативы — обмен и подготовка документа — реализуются в рамках общей договоренности сторон, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru