Лавров заявил о готовности России передать Украине проект мирного урегулирования

Россия направит Украине проект соглашения по урегулированию конфликта сразу после завершения обмена военнопленными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уточнив, что подготовка документа близка к завершению.

По словам Лаврова, речь идет о предложении, в котором изложены условия достижения устойчивой и всеобъемлющей договоренности.