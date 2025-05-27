Лавров назвал Турцию предпочтительным местом для второго раунда переговоров

Москва предпочла бы Турцию для проведения второго раунда переговоров с Украиной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В Стамбуле очень хорошо», - сказал Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции.

Мединский провел переговоры по Украине с главой МИД Турции

Лавров также заявил, что информация о том, что США якобы хотят поменять переговорщика в российской делегации, не соответствует действительности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон якобы недоволен жёсткой линией поведения главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, и хотели бы видеть более компромиссные фигуры на новых встречах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:ПереговорыСергей ЛавровУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры