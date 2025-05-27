Лавров назвал Турцию предпочтительным местом для второго раунда переговоров
Москва предпочла бы Турцию для проведения второго раунда переговоров с Украиной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«В Стамбуле очень хорошо», - сказал Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции.
Лавров также заявил, что информация о том, что США якобы хотят поменять переговорщика в российской делегации, не соответствует действительности.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон якобы недоволен жёсткой линией поведения главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, и хотели бы видеть более компромиссные фигуры на новых встречах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru