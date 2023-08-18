Кузнецова: Стали известны механизмы похищения детей в Купянске
В России стали известны механизмы, с помощью которых власти Украины похищали детей в Купянске, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову.
По ее словам, в населенном пункте власти начали похищать детей, увозя в неизвестном направлении. «Нашей парламентской комиссии по расследованию преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних известны механизмы их работы», — сообщила она.
Сотрудники специализированного фонда «Белые Ангелы» врываются в дома, чтобы забрать оттуда детей для перепродажи в Европу. Эту задачу на себя взял фонд «Save Ukraina», отметила Кузнецова.
Ранее экс-сотрудник СБУ заявил, что детей принудительно вывозили с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru