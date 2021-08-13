Кулеба заявил об участии 40 стран и организаций в саммите «Крымская платформа»

Свое участие в саммите «Крымская платформа» подтвердили 40 государств и международных организаций. О этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Он сообщил, что на мероприятии, которое запланировано на 23 августа, планируется принять декларацию, к которой в дальнейшем смогут присоединиться страны, которые по каким-то причинам не будут участвовать в учредительном саммите, передает «Интерфакс-Украина».