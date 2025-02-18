Кулеба: Украинцам не стоит ожидать хороших новостей в ближайшее время

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что в ближайшие недели украинцам не стоит ожидать положительных новостей. В своем посте в соцсетях он отметил, что в предстоящем будущем «светлых событий не предвидится».

На фоне этого, в Эр-Рияде прошли переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа. Обсуждались двусторонние отношения, ситуация на Украине и подготовка встречи лидеров двух стран.