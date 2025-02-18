Кулеба: Украинцам не стоит ожидать хороших новостей в ближайшее время

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что в ближайшие недели украинцам не стоит ожидать положительных новостей. В своем посте в соцсетях он отметил, что в предстоящем будущем «светлых событий не предвидится».

На фоне этого, в Эр-Рияде прошли переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа. Обсуждались двусторонние отношения, ситуация на Украине и подготовка встречи лидеров двух стран.

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Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы обмена граждан и прекращения боевых действий на Украине. По итогам беседы ни Кремль, ни Белый дом не упомянули роль Европы или Украины в будущих переговорах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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