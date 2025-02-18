Белый дом назвал переговоры в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру на Украине

Переговоры, прошедшие во вторник, прошли с участием ключевых представителей обеих стран. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Стороны договорились продолжить диалог и подготовить новые встречи, которые помогут урегулировать ситуацию на Украине, передает «Радиоточка НСН».

