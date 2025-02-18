Белый дом назвал переговоры в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт охарактеризовала прошедшую встречу представителей России и США в Эр-Рияде как «монументальный шаг» к мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает Fox News.

Она отметила, что хотя это только начало, встреча открывает путь к более широкому диалогу между сторонами. Левитт подчеркнула важность вовлечения всех сторон в процесс переговоров.

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Переговоры, прошедшие во вторник, прошли с участием ключевых представителей обеих стран. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Стороны договорились продолжить диалог и подготовить новые встречи, которые помогут урегулировать ситуацию на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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