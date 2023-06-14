Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил создание совета НАТО - Украина без официального присутствия Киева в организации с танком без пушки. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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Об этом он написал после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Кулеба добавил, что военный блок нуждается в Украине в качестве союзника, а не партнера с привилегиями.

Ранее немецкий депутат Ульрих Зингер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил отправить на Украину дипломатов вместо танков.

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:НАТОМИД Украины

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