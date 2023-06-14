Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки
14 июня 202319:50
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил создание совета НАТО - Украина без официального присутствия Киева в организации с танком без пушки. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Об этом он написал после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Кулеба добавил, что военный блок нуждается в Украине в качестве союзника, а не партнера с привилегиями.
Ранее немецкий депутат Ульрих Зингер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил отправить на Украину дипломатов вместо танков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru