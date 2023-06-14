Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки

Об этом он написал после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Кулеба добавил, что военный блок нуждается в Украине в качестве союзника, а не партнера с привилегиями.

Ранее немецкий депутат Ульрих Зингер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил отправить на Украину дипломатов вместо танков.



