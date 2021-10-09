Кулеба раскрыл, как «нанес удар» по Путину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал визита турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Украинский министр признался, что в ходе переговоров стороны обсудили Россию, а «Крымская платформа» — это «сильный удар» лично по президенту РФ Владимиру Путину. Такое заявление Кулеба сделал в эфире телеканала ТСН.
«Поэтому его [Владимира Путина] эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело… Турция не только останется одним из самых активных участников «Крымской платформы», но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к декларации «Крымской платформы», чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство», — заявил Кулеба.
Он полагает, основания, чтобы Украина «стала заложником» российско-турецких отношений, отсутствуют.
Напомним, Чавушоглу прибыл на Украину с двухдневным визитом 7 октября. Визит направлен на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.
Напомним, в конце лета Украина созвала форум под названием «Крымская платформа», целью которого провозгласили координацию международных усилий, «направленных на возвращение Крыма в состав Украины». При этом на него не приехали мировые лидеры. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что они «боятся Россию».
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