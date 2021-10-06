Распад неизбежен? В Москве открестились от ответственности за целостность Украины
Самоопределение жителей Крыма стало единственно возможным способом защиты ими своих интересов на фоне разгула националистов на Украине, сказал Денис Лозинский.
В МИД РФ заявили, что Россия не брала на себя обязательства по сохранению территориальной целостности Украины и «принуждению» ее регионов к отказу от самоопределения.
Соответствующее заявление сделал на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский в ответ на обвинения представителя МИД Украины Владимир Лакомова в «вопиющем нарушении положений» Будапештского меморандума в контексте «оккупации Крыма».
«Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения», - сказал Лозинский.
При этом он назвал «проявлением антироссийской пропаганды» любые обвинения в адрес Москвы, касающиеся Будапештского меморандума 1994 года.
Согласно этому меморандуму, который подписали Россия, США, Франция, Великобритания и Украина, эта страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировала свой ядерный потенциал, напоминает РИА Новости.
По словам Лозинского, «реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов» на фоне разгула на Украине националистов.
В конце лета Украина созвала форум под названием «Крымская платформа», целью которого провозгласили координацию международных усилий, «направленных на возвращение Крыма в состав Украины». При этом на него не приехали мировые лидеры. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что они «боятся Россию».
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем. Да и остальные заявления Зеленского о Крыме, признававшегося летом в любви к полуострову и рассказывавшего, как он в детстве ел там рапаны, вызывали в России скорее иронию, чем серьезную реакцию.
Тем не менее, на фоне грядущего зимнего газового кризиса на Украине, к которому привела политика Киева, этой стране предрекают «конец экономики» и неминуемый распад.
«В перспективах у самой Украины всего несколько вариантов существования. Первый вариант – это ее распад, неизбежный в будущем, от осуществления которого в свое время отказались в Москве. Распад Украины на русскоязычный юг и юго-восток, центр и украиноговорящий запад. Этот распад возможен в результате военного поражения или внутренних процессов, но он в перспективе неизбежен», - говорил на пресс-конференции в НСН экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков.
По его мнению, Украина не собирается «гасить» конфликт на Донбассе, что в перспективе приведет к военному конфликту, по итогам которого либо победу одержат республики Донбасса при поддержке России, либо их «зачистит» Украина.
В Луганской народной республики сочли недавние действия Киева юридическим выходом из Минских соглашений,
При этом подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сказал НСН, что в Луганске не боятся такого поворота событий, а наоборот считают, что выход Украины из Минских соглашений «развяжет руки» Москве, Донецку и Луганску.
5 октября Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму. Ранее Турция заявила, что не признает их, однако это не помешало встрече президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным.
Как объяснил НСН профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил, Анкара не признает Крым российским из-за международных норм, но при этом не присоединяется к антироссийским санкциям.
«Крым – это очень важная и чувствительная тема для России. Турция это понимает, но, исходя из международных норм, не признает эту территорию российской и считает ее украинской. При этом Турция не присоединилась к санкциям и считает, что этот вопрос не должен решаться таким образом. Это проблема Запада с Россией. Исходя из международных норм, Турция высказывает свое мнение. Может быть, российской стороне это не нравится, но это более честный подход, Анкара не лавирует», - сказал Тогрул Исмаил.
Ранее бывший губернатор Закарпатья Геннадий Москаль предположил, что в рамках проекта «Новороссия» от Украины могут отколоться Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области.
Со своей стороны, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв отмечал, что сделать «витрину» русского мира из ДНР и ЛНР так и не получилось, и яркого примера процветания этих украинских регионов с Россией не получилось.
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