В МИД РФ заявили, что Россия не брала на себя обязательства по сохранению территориальной целостности Украины и «принуждению» ее регионов к отказу от самоопределения.

Соответствующее заявление сделал на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский в ответ на обвинения представителя МИД Украины Владимир Лакомова в «вопиющем нарушении положений» Будапештского меморандума в контексте «оккупации Крыма».

«Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения», - сказал Лозинский.

При этом он назвал «проявлением антироссийской пропаганды» любые обвинения в адрес Москвы, касающиеся Будапештского меморандума 1994 года.

Согласно этому меморандуму, который подписали Россия, США, Франция, Великобритания и Украина, эта страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировала свой ядерный потенциал, напоминает РИА Новости.

По словам Лозинского, «реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов» на фоне разгула на Украине националистов.

В конце лета Украина созвала форум под названием «Крымская платформа», целью которого провозгласили координацию международных усилий, «направленных на возвращение Крыма в состав Украины». При этом на него не приехали мировые лидеры. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что они «боятся Россию».

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем. Да и остальные заявления Зеленского о Крыме, признававшегося летом в любви к полуострову и рассказывавшего, как он в детстве ел там рапаны, вызывали в России скорее иронию, чем серьезную реакцию.

Тем не менее, на фоне грядущего зимнего газового кризиса на Украине, к которому привела политика Киева, этой стране предрекают «конец экономики» и неминуемый распад.