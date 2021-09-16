На Украине объяснили отказ ООН от участия в «Крымской платформе» политическими мотивами

ООН проигнорировала прошедший 23 августа в Киеве саммит «Крымской платформы» по политическим мотивам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, ситуация с отсутствием представителей ООН на встрече по вопросу «возвращения» контроля над Крымом стала «негативным моментом» в контексте участия Украины в Организации объединенных наций.

«Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевым заданием ООН является именно поддержка мира и безопасности», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Министр высказал недовольство таким подходом организации, отметив, что отсутствие ООН на саммите «говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире».

Кулеба подчеркнул, что Киев намерен изменять это «неправильное понимание», указав, что ООН должна защищать «принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право».

