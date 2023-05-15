Кулеба пообещал закрыть небо Украины с помощью западных истребителей

По его словам, Украина приближается к «эффективному закрытию неба». Кулеба анонсировал новые поставки истребителей.

«Я уже приблизительно понимаю временные рамки, говорить пока не буду», - заявил дипломат.

Глава МИД Украины отметил важность поездки президента Владимира Зеленского в Европу. По его словам, это имеет решающее значение для поставок истребителей.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News сообщил, что Киев не ждет получения истребителей для начала контрнаступления. Он отметил, что ВСУ могут начать активные действия «в любом месте и в любое время», передает «Радиоточка НСН».

