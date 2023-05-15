Кулеба пообещал закрыть небо Украины с помощью западных истребителей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в получении от западных стран всех обещанных истребителей. Дипломат опубликовал обращение в своих социальных сетях.
По его словам, Украина приближается к «эффективному закрытию неба». Кулеба анонсировал новые поставки истребителей.
«Я уже приблизительно понимаю временные рамки, говорить пока не буду», - заявил дипломат.
Глава МИД Украины отметил важность поездки президента Владимира Зеленского в Европу. По его словам, это имеет решающее значение для поставок истребителей.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News сообщил, что Киев не ждет получения истребителей для начала контрнаступления. Он отметил, что ВСУ могут начать активные действия «в любом месте и в любое время», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru