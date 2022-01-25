Кулеба: Киев не примет уступок, принятых за его спиной

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры РФ и Запада, заявил, что Киев не примет никаких принятых за его спиной уступок.

По его словам, Украина не из тех стран, которые «берут трубку, выслушивают инструкцию крупной державы и следуют ей». Об этом министр иностранных дел Украины заявил в интервью телеканалу CNN.

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Глава МИД Украины также заявил, что Киев выполнил свои обязательства, взятые в результате предыдущих договоров с РФ.

Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва настаивает на нерасширении НАТО на восток, а также на отказе от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Пока российская сторона ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности, в Америке ясно дают понять, что рассчитывать на положительный исход переговоров не нужно. Так, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:МИД Украины
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