Кулеба: Киев не примет уступок, принятых за его спиной

Глава МИД Украины также заявил, что Киев выполнил свои обязательства, взятые в результате предыдущих договоров с РФ.

Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва настаивает на нерасширении НАТО на восток, а также на отказе от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Пока российская сторона ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности, в Америке ясно дают понять, что рассчитывать на положительный исход переговоров не нужно. Так, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности.

