Борис Джонсон: НАТО «вряд ли» направит войска на Украину
Вероятность того, что НАТО направит свои войска на Украину – мала. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, это связано с тем, что она не входит в альянс.
До этого Борис Джонсон заявил, что возможная война на Украине будет «болезненной и кровавой», а для России, по его словам, она может стать «второй Чечней».
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что война на Донбассе может произойти не по решению Украины, а по приказу «заокеанских друзей».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru