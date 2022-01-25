Борис Джонсон: НАТО «вряд ли» направит войска на Украину

Вероятность того, что НАТО направит свои войска на Украину – мала. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, это связано с тем, что она не входит в альянс.

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До этого Борис Джонсон заявил, что возможная война на Украине будет «болезненной и кровавой», а для России, по его словам, она может стать «второй Чечней».

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что война на Донбассе может произойти не по решению Украины, а по приказу «заокеанских друзей».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаРоссияНАТОБорис ДжонсонВеликобритания
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