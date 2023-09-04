Кулеба исключил смягчение позиции Киева по зерновой сделке

Украина не будет менять свою позицию по зерновой сделке, заявил в эфире национального телемарафона министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

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Глава ведомства отметил, что Киев будет отстаивать все свои «принципиальные позиции». Власти Украины не собираются менять свой подход к зерновой сделке, подчеркнул он.

Кулеба сообщил, что Киев рассчитывает получить от Турции подробности переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Эрдоган провел переговоры с Путиным 4 сентября. Турецкий лидер призвал Украину смягчить свой подход.

Президент РФ в ходе переговоров заявил, что Москва готова подумать о «реанимации» зерновой сделки после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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